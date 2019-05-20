В Сирии восстановили понтонную переправу через Евфрат

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон восстановили понтонную переправу через реку Евфрат. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению генерал-майор Виктор Купчишин.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон инженерными подразделениями вооруженных сил Сирии восстановлена понтонная переправа через реку Евфрат. Благодаря восстановлению моста налажено сообщение внутри провинции, что значительно сокращает время доставки гуманитарных грузов, продовольствия и медикаментов", - сказал он.

По словам генерала, конструкция моста обеспечивает передвижение грузовых автомобилей со строительными материалами для восстановления инфраструктуры и социальных объектов на левом берегу реки.

Сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 19 мая амнистированы 57 981 человек. Кроме того, продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. "19 мая лагерь Эр-Рукбан по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 208 беженцам", - сообщил руководитель российского Центра, отметив, что всего с начала функционирования пункта пропуска из лагеря смогли выйти 12 967 человек.

Купчишин также отметил, что боевики в идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. "В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Нахшебба (дважды), Джубб-эль-Мгара (дважды), Айн-эль-Кантара, Ройсет-Рушу, Мукатталь, Кара-Джагез, Руйесет-Искандер, Калаз-Тахтани и Телль-эт-Тут провинции Латакия, Хуайз, Джуббайн и Хамамият провинции Хама", - сказал он.