Украинский юрист подал заявление в Госбюро расследований по преступлениям Порошенко

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Бывший член команды Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов сообщил, что направил в Государственное бюро расследований Украины заявления о преступлениях экс-президента страны Петра Порошенко.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

В заявлении, в частности, указывается на преступные действия Порошенко, когда был отдан приказ на переход украинских военных на судах через Керченский пролив. "По замыслу П.А. Порошенко и возглавляемой им организованной группы лиц спровоцированный инцидент должен был привести к резонансным последствиям и возможности утверждать об открытой агрессии РФ против Украины в Азовском море и, как следствие, о наличии повода для введения военного положения. В конечном результате введение военного положения должно обеспечить отмену и перенос на неопределенное время выборов президента Украины, поскольку, согласно законодательству, они не могут быть проведены в условиях военного положения", - отмечается в заявлении Портного.

В воскресенье, 20 мая, Портнов заявил, что планирует подать в суд заявления о преступлениях президента Украины Петра Порошенко и его окружения, в частности, бывшего замглавы администрации президента Алексея Филатова, главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского, лидера фракции БПП Артура Герасимова и ряда других чиновников. Он добавил, что вместе со своей командой намерен осуществлять публичное и информационное давление до тех пор, пока правоохранительным органам ничего не останется, кроме как начать активные следственные и процессуальные действия.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На законные требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь. Корабли задержаны. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Вечером того же дня по указанию президента Петра Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении в стране военного положения.