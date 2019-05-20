СМИ: Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии сроком на полгода

ТАСС, 20 мая. Израильские власти и палестинское движение ХАМАС, которое фактически контролирует блокированный сектор Газа, достигли соглашения о перемирии сроком на шесть месяцев. Об этом в понедельник сообщила газета The Times of Israel.

По имеющимся данным, договоренность предполагает двустороннее прекращение огня на границе палестинского анклава с еврейским государством. Отмечается, что ХАМАС взяло на себя обязательства "прекратить акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля", запуск горящих воздушных шаров через границу и придерживаться вводимой по границе 300-метровой буферной зоны. Кроме того, палестинское движение согласилось прекратить поддержку "флотилий", направляющихся по морю к берегу Газы, которые, по мнению израильской стороны, нарушают морские границы страны.

Израиль, согласно договоренностям, увеличивает зону рыболовства у Газы до 15 морских миль, разрешает доступ в сектор сотрудникам программ ООН по обеспечению палестинцев работой, направление в анклав гуманитарных грузов. Также израильские власти заявили о готовности начать переговоры по вопросам, касающимся обеспечения сектора электричеством, пересечения границы, восстановления системы здравоохранения, некоторых других гуманитарных аспектов.

Нынешнее соглашение было достигнуто при посредничестве и непосредственном участии представителей Египта и ООН.