Роухани сообщил, что США более 10 раз предлагали Ирану начать переговоры

ТАСС, 20 мая. Соединенные Штаты не менее 10 раз предлагали Ирану начать переговорный процесс. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Jazeera, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"Иран получал более 10 предложений от Вашингтона о переговорах", - сказал иранский президент. Однако, по его убеждению, "нынешние условия не подходят для начала диалога".

По словам Роухани, Иран "сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому на него давлению".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.

Со своей стороны Роухани заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой. "Мы не сядем за стол переговоров в условиях разнузданного давления и угроз", - подчеркнул иранский президент.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.