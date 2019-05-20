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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Роухани сообщил, что США более 10 раз предлагали Ирану начать переговоры

При этом, по словам политика, нынешние условия не подходят для начала диалога

ТАСС, 20 мая. Соединенные Штаты не менее 10 раз предлагали Ирану начать переговорный процесс. Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Jazeera, заявил президент Исламской Республики Хасан Роухани.

"Иран получал более 10 предложений от Вашингтона о переговорах", - сказал иранский президент. Однако, по его убеждению, "нынешние условия не подходят для начала диалога".

По словам Роухани, Иран "сейчас живет в состоянии экономической войны, и условия требуют сопротивления оказываемому на него давлению".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Иран вступит в переговоры с Соединенными Штатами.

Со своей стороны Роухани заявил, что Иран не пойдет на переговоры с США, которые будут навязываться ему силой. "Мы не сядем за стол переговоров в условиях разнузданного давления и угроз", - подчеркнул иранский президент.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанТрамп, ДональдБолтон, Джон
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