Представитель Британии дважды перебил российского коллегу на заседании СБ ООН по Украине

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен дважды прервал выступление российского постпреда Василия Небензи на заседании Совета Безопасности (СБ) по Украине.

Российская сторона предложила провести в понедельник заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке. Однако повестка встречи была заблокирована, так как против нее проголосовали шесть стран СБ - США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия.

В то же время регламент заседания подразумевает объяснение странами мотивов голосования. "Россия считает необходимым указать коллегам в СБ на происходящее на Украине", - сказал Небензя. Сам принятый закон он охарактеризовал как "введение языковой инквизиции".

В это время из зала раздалось требование Аллена о предоставлении ему слова. Постпред Индонезии Диан Трианшах Джани, председательствующий в Совете в мае, ответил ему отказом. Однако через пару минут британский дипломат вновь попытался прервать Небензю. Он заявил, что "процедура объяснения голосования не дает российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление".

"Мы увидели сегодня попытку ввести цензуру в СБ, - констатировал в ответ глава российской дипмиссии. - Те методы, которыми это делалось, неприемлемы".

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.