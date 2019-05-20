Мадуро предложил оппозиции провести досрочные выборы в парламент для выхода из кризиса

КАРАКАС, 21 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к оппозиции, контролирующей Национальную ассамблею (парламент), с предложением провести досрочные выборы в законодательный орган для урегулирования политического кризиса в стране.

"Сегодня я делаю оппозиции предложение: давайте померимся силами путем выборов, - сказал Мадуро в понедельник на митинге, который транслировался в эфире телеканала Venezolana de Television. - Давайте проведем досрочные выборы в Национальную ассамблею, чтобы посмотреть, кого поддерживает народ".

По словам президента, проведение выборов будет "демократическим, мирным, конституционным путем решения" сложной политической ситуации в стране.

В феврале Мадуро уже выступал с инициативой провести досрочные выборы в парламент. Тогда он заявил, что предложение находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи, которая была созвана по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. Очередные выборы в парламент Венесуэлы должны пройти в 2020 году.

Политическая ситуация в стране обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.