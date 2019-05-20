Суд не стал запрещать демократам требовать налоговые декларации Трампа

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта в понедельник отказался удовлетворять требование адвокатов президента США не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса с помощью повестки получить налоговые декларации Дональда Трампа за последние 10 лет. С соответствующим постановлением корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных вашингтонского федерального суда.

"Суд выносит решение в пользу комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и против истцов [адвокатов Трампа]. Суд отклоняет ходатайство истцов о приостановлении исполнения судебного решения до разрешения апелляционной жалобы", - отмечается в решении судьи.

Юристы главы государства пытались убедить суд в том, что Демократическая партия стремится нанести Трампу политический урон любыми средствами. "Демократы используют контроль над комитетами Конгресса с целью расследовать каждый аспект его [президента США] личных финансов, бизнеса и даже семейных отношений", - говорилось в одном из ходатайств. "Демократы вместо того, чтобы сотрудничать с президентом в области принятия законов на двухпартийной основе во имя блага американцев, помешаны единственно на том, чтобы найти хоть что-то, чтобы нанести политический вред президенту", - добавили юристы. Ожидается, что они обжалуют решение суда.

Председатели нескольких комитетов Палаты представителей потребовали предоставить налоговые декларации Трампа за последние годы. Претензии были обращены к фирме Mazars, проверяющей и готовящей финансовую отчетность Трампа и частных предприятий членов его семьи.

Трамп в свою очередь ранее отметил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он заверил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам президента, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

При этом во время предвыборной кампании 2016 года республиканец заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Тогда Трамп также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.