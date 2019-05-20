Оппозиция в Абхазии заявила о перекрытии двух участков трассы, ведущей к Сухуму

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Представители оппозиции, которая проводит на бессрочную акцию в центре Сухума после отказа перенести выборы президента Абхазии с лета на осень, в ночь на вторник заявили о перекрытии моста и дороги на республиканской трассе, ведущей к столице республики с разных сторон, передает корреспондент ТАСС.

Акция оппозиции, требующей переноса даты выборов, началась в центре Сухума в понедельник. После отказа парламента перенести выборы оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и заявила о проведении акций неповиновения по всей Абхазии.

"Заблокирован проезд через реку Бзыбь в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырского района", - заявил на митинге в Сухуме представитель оппозиции Мизан Зухба.

Речь идет об участках, которое ведут к Сухуму от российско-абхазской и от грузино-абхазской границ. ТАСС пока не располагает подтверждением этой информации от правоохранительных структур и властей Абхазии.

Акция у здания парламента продолжается в настоящее время, в центре Сухума собрались несколько сотен человек, которые требуют переноса даты выборов и отставки президента. Представители власти не выходили к участникам митинга.

Ранее Генпрокуратура Абхазии в связи с распространяемыми призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям заявила о необходимости соблюдать законы республики. В ведомстве напомнили, что за любые призывы к свержению государственной власти и проведение незаконных акций предусмотрена ответственность.

О ситуации вокруг выборов

Ранее оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента в связи с болезнью основного кандидата на пост президента от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен. В понедельник днем парламент отказался переносить дату выборов на 23 ноября.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. В понедельник в Москве приступила к работе группа генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.