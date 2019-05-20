США намерены довести количество боевых кораблей своих ВМС до 355

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена довести число боевых кораблей ВМС страны до 355. Об этом заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед военнослужащими на базе военно-морской авиации в Джексонвилле (штат Флорида).

"Президент Трамп призвал к созданию флота более чем из 350 кораблей, и эта задача выполняется, - отметил Пенс. - Мы будем взаимодействовать с Конгрессом и с лидерами обеих политических партий, чтобы ВС США были самыми мощными в истории".

Предложенная Трампом программа развития ВМС, по словам Пенса, является самой крупной за последние 20 лет. "В проекте бюджета на новый финансовый год содержится запрос на выделение ВМС США средств на закупку 12 новых боевых кораблей, - продолжил вице-президент. - Мы профинансируем строительство 55 кораблей в рамках бюджетных запросов на будущие годы, и мы доведем численность ВМС США до 355 кораблей чуть более чем за десятилетие".

Кроме того, отметил Пенс, администрация Трампа намерена изыскать средства для того, чтобы поддерживать численность ВС США на уровне в 2 млн военнослужащих срочной службы и резервистов.

По данным организации Heritage Foundation, на конец 2018 год в составе ВМС США было 284 боевых корабля, на 12 больше, чем в 2017 году.