Президент Греции: Афины хотели бы, чтобы Лондон передумал выходить из ЕС

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Греция хотела бы, чтобы Великобритания передумала выходить из Евросоюза. Об этом президент Греции Прокопис Павлопулос заявил на состоявшейся в понедельник вечером встрече с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

"Ответственность лежит на народе Соединенного Королевства. Они приняли решение покинуть ЕС, ответственность лежит на них в полном объеме. Но я надеюсь до последнего момента, что они передумают - такова позиция Греции и моя личная позиция", - подчеркнул Павлопулос.

Президент Греции похвалил Барнье за то, что он "образцово выполняет свои обязанности по проведению переговоров с Великобританией по Brexit". "Вы следуете процедуре, предусмотренной в статье 50 Договора о Европейском союзе, и я хочу напомнить, что эта статья впервые применяется для выхода государства-члена из ЕС. Желаю, чтобы этот выход был последним", - подчеркнул Павлопулос.

В свою очередь Барнье заявил, что в том, что касается Brexit, "каждый должен понести свою ответственность и последствия этого акта". По его словам, "все переговоры до сих пор велись без какого-либо агрессивного духа при полном уважении суверенного решения народа Великобритании". "Тем не менее я хочу выразить свое разочарование этим решением, однако это суверенное решение, принятое британским народом, и я должен обеспечить единство 27 стран - членов ЕС", - сказал Барнье.

Переговорщик от ЕС подчеркнул, что граждане также являются приоритетом в процессе Brexit. "Греческие граждане, которые живут и работают в Великобритании, и британцы, которые живут и работают здесь. Мы хотим обеспечить, прежде всего, их права. И мы надеемся, что в конечном итоге сможем одобрить соглашение, по которому мы вели переговоры с госпожой [премьер-министром Терезой] Мэй, чтобы Великобритания покинула ЕС правильным способом. Мы надеемся, что британцы смогут таким образом покинуть Европейский союз, но затем начнутся три-четыре года второй серии переговоров, чтобы мы могли вновь построить отношения с Великобританией, уже партнерские узы, которые будут гарантировать все права", - пояснил Барнье.

Сроки Brexit

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которых премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября.