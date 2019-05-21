Пенс заявил, что США рассматривают все варианты действий в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. США рассматривают все возможные варианты действий в Венесуэле. Об этом заявил в понедельник в беседе с журналистами в Джексонвилле (штат Флорида) вице-президент США Майкл Пенс. Его высказывания распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент США создал коалицию более чем из 50 государств, которые признали временным президентом Хуана Гуайдо, - отметил Пенс. - Мы будем продолжать оказывать экономический и дипломатический нажим не только на Венесуэлу, но и на их покровителей на Кубе. Президент Трамп ясно дал понять, что мы рассматриваем все возможные варианты действий".

На вопрос о том, рассматривается ли возможность военного вмешательства, вице-президент заявил: "Рассматриваются все возможности. США не собираются сидеть, сложа руки, когда в Венесуэле происходит катастрофа под гнетом тирании и лишений".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.