Помпео обсудил с главой МИД Японии взаимодействие Токио и Тегерана

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник обсудил по телефону с японским министром иностранных дел Таро Коно "взаимодействие Японии и Ирана". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили "нарушение прав человека в Китае" и внесение в черный список Минторга США китайской телекоммуникационной компании Huawei.

16 мая глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в Токио, что Иран "не намерен вести торг с США, которые пытаются запугать его экономическими санкциями". Зариф выразил также сожаление, что страны Евросоюза и Япония не предприняли никаких действий для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" в качестве сигнала властям Тегерана. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".