Трамп: иностранные лидеры хотят, чтобы США возглавил Джозеф Байден

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Иностранные лидеры хотят, чтобы президентские выборы в США в следующем году выиграл бывший вице-президент страны, демократ Джозеф Байден. С таким утверждением выступил в понедельник американский лидер Дональд Трамп перед своими сторонниками в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания). Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Он [Байден] объявил, что баллотируется на пост президента, и сказал, что это потому, что иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать, - утверждал глава государства. - Вне всякого сомнения. Зарубежным странам это [победа на выборах Байдена] понравится гораздо больше".

По версии Трампа, при Байдене на посту президента США другие страны смогут извлечь для себя выгоду. "Они хотят Байдена, чтобы Китай мог продолжать зарабатывать $500 млрд в год и больше, грабя Соединенные Штаты", - считает республиканец. Трамп неоднократно подвергал критике демократа за последние дни.

Во время выступления Трамп также в шутку предположил, что мог бы провести пять сроков на посту президента США. "И, может быть, если нам действительно это очень понравится, и если дела будут и дальше идти так, как они идут, мы сделаем то, что должны. Мы проведем три [срока на посту президента], и четыре, и пять", - пошутил президент в ходе выступления, которое три раза прерывал из-за того, что присутствовавшим на нем его сторонникам становилось плохо.

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года. 3 февраля в Айове продут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата и национальный съезд. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.