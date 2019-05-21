Правящая партия Японии предлагает официально осудить депутата за слова о захвате Курил

ТОКИО, 21 мая. /ТАСС/. Правящая Либерально-демократическая партия Японии и центристская партия "Комэйто" внесли во вторник в нижнюю палату парламента проект резолюции с осуждением депутата Ходаки Маруямы, который некоторое время назад предложил обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил. Документы такого рода ранее никогда не выставлялись на рассмотрение парламента, передает информационное агентство Kyodo.

17 мая все шесть оппозиционных партий Японии внесли на рассмотрение нижней палаты проект резолюции, которая рекомендует Маруяме добровольно отказаться от мандата.

Сам депутат пока категорически отказывается уходить в отставку. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а просто предложил гипотетически обсудить этот вопрос. Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.

В минувшие выходные Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. На обратном пути за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".

Однако депутат не останавливался и продолжил заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.