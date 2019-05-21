Около 400 законодателей Конгресса США призвали Трампа избрать новую стратегию по Сирии

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Около 400 законодателей из обеих палат Конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа избрать новую стратегию по Сирии, которая была бы направлена на устранение угроз безопасности в регионе. Соответствующее письмо, под которым подписались члены Республиканской и Демократической партий, распространил комитет по иностранным делам Палаты представителей законодательного органа.

"Группа законодателей, в которую вошли представители обеих партий и палат [Конгресса], призвала президента осуществить всеобъемлющую стратегию по Сирии, направленную на устранение угроз безопасности, с которыми сталкиваются [в регионе] Соединенные Штаты и их союзники", - пояснили в пресс-службе комитета.

"Конфликт в Сирии сложен, и потенциальные решения не идеальны, но наш единственный выбор - продвигать политику, которая может остановить растущие угрозы интересам США, Израиля, региональной безопасности и стабильности. Эта стратегия требует американского лидерства", - утверждают законодатели в письме. Удерживаемые террористами "неуправляемые пространства" в Сирии, по их версии, угрожают США и их союзникам. Политики также просят Трампа обеспечить более эффективную поддержку Израилю против угроз вдоль его границы с Сирией.

Они в очередной раз призвали президента "усилить давление на Иран и Россию в связи с [их] деятельностью в Сирии". "Четкие и последовательные действия Америки и тесная координация с нашими союзниками и партнерами могут послать свидетельствующий о решимости важный сигнал злонамеренным субъектам в регионе", - утверждается в письме. Законодатели также указали на необходимость усилить давление и на ливанское шиитское движение "Хезболлах".

19 декабря 2018 года Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 60-100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.