Йеменские хуситы заявили, что атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью дрона

ТАСС, 21 мая. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило во вторник, что ему удалось атаковать с помощью беспилотника один из объектов, расположенных на территории аэропорта в Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, хуситы распространили заявление, в котором сообщили, что атаке подвергся "склад с оружием", находящийся на территории аэропорта в саудовском городе Наджран, расположенном близ границы с Йеменом. В результате на объекте вспыхнул пожар. О размерах ущерба и пострадавших не сообщается.

Ранее во вторник Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя возглавляемой Эр-Риядом вооруженной коалиции, действующей в Йемене, сообщило, что силы хуситов "пытались атаковать" с помощью начиненного взрывчаткой дрона некий гражданский объект в Наджране. Подробностей представитель коалиции не привел.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.