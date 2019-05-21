Вице-спикер Сената Казахстана и президент Украины обсудили активизацию отношений

НУР-СУЛТАН, 21 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Бектас Бекназаров принял участие в инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, а также провел с ним встречу, на которой обсудил активизацию отношений двух стран. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сената Казахстана.

"После торжественной церемонии на встрече с Владимиром Зеленским заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров от имени первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и всего казахстанского народа поздравил президента Украины с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности на благо дружественного народа Украины", - говорится в сообщении.

В ходе встречи также "обсужден широкий круг вопросов по активизации казахстанско-украинских отношений".

В понедельник Зеленский принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента Украины.