На перекрытом оппозицией участке дороги в Сухум скопились машины

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Машины скопились на ведущем к Сухуму участке трассы, перекрытом представителями оппозиции, которая проводит бессрочную акцию в центре города после отказа перенести выборы президента Абхазии с лета на осень. В столицу республики пропускают только автомобили скорой медицинской помощи и машины с детьми, сообщили ТАСС в Гагрском районном отделении милиции.

Акция оппозиции, требующей переноса даты выборов, началась в центре Сухума в понедельник. После отказа парламента перенести выборы оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и заявила о проведении акций неповиновения по всей Абхазии. Представители оппозиции в ночь на вторник заявили о перекрытии моста и дороги на республиканской трассе, ведущей к столице республики с разных сторон - заблокирован проезд через реку Бзыбь в Гагрском районе и в селе Тамыш Очамчырского района.

"Блокируют по-прежнему [проезды]. Скопилось много машин. Пропускают только скорые помощи и машины с детьми", - сказал сотрудник милиции. Длина пробки на данном участке - около 1 км, уточнили в МВД Абхазии.

Как сообщалось, перекрыты участки, которое ведут к Сухуму от российско-абхазской и от грузино-абхазской границ.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время акция у здания парламента продолжается, ночью она не прекращалась. К утру в центре Сухума собрались около сотни человек, которые требуют переноса даты выборов и отставки президента. Представители власти не выходили к участникам митинга.

О ситуации вокруг выборов

Ранее оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента в связи с болезнью основного кандидата на пост президента от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен. В понедельник днем парламент отказался переносить дату выборов на 23 ноября.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. В понедельник в Москве приступила к работе группа генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.