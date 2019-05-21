Новозеландская полиция предъявит новые обвинения стрелку из Крайстчерча

СИДНЕЙ, 21 мая. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии готова предъявить новые обвинения Брентону Тарранту, совершившему нападения на мечети в Крайстчерче 15 марта. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте полиции.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"Брентону Тарранту будет предъявлено обвинение в совершении террористического акта, а также дополнительные обвинения в убийстве и покушении на убийство <…> Полиция уже провела встречи с семьями погибших и пострадавших в результате теракта 15 марта в Крайстчерче, проинформировав их о новых обвинениях, и намерена в ходе судебного процесса оказать им всю необходимую поддержку", - указано в заявлении комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

Ранее австралийцу Тарранту были предъявлены 51 обвинение в убийстве и 40 обвинений в покушении на убийство.

15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погибли 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавший - 28-летний австралиец Брентон Таррант - был заключен под стражу и по решению суда останется в заключении до следующего заседания, назначенного на 14 июня.