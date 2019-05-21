СМИ: в КНР начато расследование в отношении экс-главы регулятора ценных бумаг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 мая. /ТАСС/. Антикоррупционные органы Китая начали расследование в отношении бывшего главы Государственного комитета по контролю над ценными бумагами КНР Ли Шиюй. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Как утверждается, экс-чиновник добровольно сдался властям и сотрудничает со следствием.

По данным издания, 57-летний Ли Шиюй предположительно замешан в финансовых махинациях в своей родной провинции Цзянсу, связанных с лоббированием интересов ряда сельских банков по их выходу на биржу. Часть ценных бумаг этих банков якобы ушла по ценам ниже рыночных и в итоге осела на счетах его родственников.

Ли Шиюй работал на посту главы Госкомитета по ценным бумагам в течение трех лет - до января 2019 года. Он стал самым высокопоставленным чиновником в сфере финансового регулирования, попавшим под антикоррупционное расследование. При этом сам этот видный финансист в свое время прилагал усилия для борьбы с агрессивными спекуляциями и манипуляциями, имевшими место на фондовом рынке страны.

Ранее Ли Шиюй также был председателем Сельскохозяйственного банка Китая, занимал пост заместителя директора Народного банка Китая (Центробанк).