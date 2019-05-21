Оппозиция Индонезии намерена опротестовать результаты выборов в Конституционном суде

СИНГАПУР, 21 мая. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто намерен обратиться в Конституционный суд, чтобы опротестовать результаты выборов. Об этом сообщил во вторник представитель его штаба Суфми Даско, передает агентство Reuters.

"Мы решили, что будет направлен иск в Конституционный суд", - сказал журналистам руководитель юридического направления предвыборного штаба.

Ранее во вторник председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман объявил, что по итогам состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов избирателей, а его единственный соперник заручился поддержкой 44,5% избирателей. Он также указал, что Субианто имеет право в течение трех дней опротестовать результаты. "Если этого не произойдет, то в ближайшую пятницу победитель выборов Видодо будет объявлен избранным президентом на срок 2019-2024 годы, - сказал Будиман.

Всеобщие выборы прошли в Индонезии 17 апреля. Как заявили в Джакарте, они стали самыми масштабными в мире. Граждане выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.