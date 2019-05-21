В милиции Абхазии заявили, что примут меры в связи с блокированием оппозицией автотрассы

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Милиция Абхазии примет меры в связи с блокированием представителями оппозиции в ночь на вторник проезда на двух участках республиканской трассы после отказа парламента перенести выборы президента с лета на осень. Об этом ТАСС сообщил глава МВД Гарри Аршба.

"Ночь прошла относительно спокойно. Правоохранительные органы в боевом положении, защищаем законность. В местах блокировки трассы дороги пока перекрыты, меры будут приняты сегодня", - сказал Аршба.

Акция оппозиции, требующей переноса даты выборов, началась в центре Сухума в понедельник. После отказа парламента перенести выборы оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и заявила о проведении акций неповиновения по всей Абхазии, в частности, были перекрыты два участка на республиканской трассе, ведущей к столице республики.

Ранее сообщалось, что, по данным милиции, на оном из перекрытых участков трассы скопились машины. Блокировавшие трассу пропускают только автомобили скорой помощи и машины с детьми как в сторону Сухума, так и российско-абхазской границы. Аналогичная ситуация наблюдается на участке, ведущем к Сухуму от грузино-абхазской границы.

Акция оппозиции у здания парламента Абхазии продолжается. К утру в центре Сухума собралось около сотни человек, которые требуют переноса даты выборов и отставки президента. Представители власти не выходили к участникам митинга.

О ситуации вокруг выборов

Ранее оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента в связи с болезнью основного кандидата на пост главы республики от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. В понедельник в Москве приступила к работе группа генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.