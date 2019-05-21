Оппозиция разблокировала участок трассы, ведущей из Сухума к российско-абхазской границе

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Представители оппозиции, которая проводит бессрочную акцию в центре Сухума после отказа перенести выборы президента Абхазии с лета на осень, разблокировали один из двух участков главной автотрассы, ведущей из столиц республики к российско-абхазской границе, сообщил журналистам руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба. В Службе госбезопасности Абхазии ТАСС подтвердили, что движение на этом участке восстановлено.

Акция оппозиции, требующей переноса даты выборов, началась в центре Сухума в понедельник. После отказа парламента перенести выборы оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и заявила о проведении акций неповиновения по всей Абхазии, в частности, были перекрыты два участка на республиканской трассе, ведущей к столице республики.

"Перекрытие центральной автотрассы имело предупредительный характер. Именно поэтому было принято решение провести эту акцию ночью, когда движение на главной дороге страны было не активное. Мы тем самым хотели обратить внимание властей на серьезность сложившейся ситуации <…> Мы принимаем решение разблокировать автотрассу в селе Бзыбь, другие акции массового и мирного неповиновения продолжаются", - сказал Хишба.

Он отметил, что участники акций рассчитывают на реакцию руководства страны на требования митингующих. "В противном случае мы оставляем за собой право вновь перекрыть главную автомагистраль страны", - отметил Хишба.

Ранее сообщалось, что, по данным милиции, на оном из перекрытых участков трассы скопились машины. Блокировавшие трассу пропускали только автомобили скорой помощи и машины с детьми как в сторону Сухума, так и российско-абхазской границы. Аналогичная ситуация наблюдалась на участке, ведущем к Сухуму от грузино-абхазской границы.

Акция оппозиции у здания парламента Абхазии продолжается. К утру в центре Сухума собралось около сотни человек, которые требуют переноса даты выборов и отставки президента. Представители власти не выходили к участникам митинга.

О ситуации вокруг выборов

Ранее оппозиция потребовала переноса с 21 июля на 23 ноября выборов президента в связи с болезнью основного кандидата на пост главы республики от оппозиционного блока Аслана Бжании, лидера Общенационального движения по защите государственности Абхазии, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. В понедельник в Москве приступила к работе группа генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.