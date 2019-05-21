Посол Венесуэлы в Италии заявил об уходе с поста из-за санкций США

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Посол Венесуэлы в Италии Исаиас Родригес заявил, что вынужден уйти в отставку из-за санкций США в отношении его страны. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA.

По данным агентства, накануне в социальных сетях было распространено письмо дипломата президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, в котором тот сообщил о своей приверженности главе государства и объяснил, что из-за американских санкций, поддержанных банковской системой Италии, он не может более выполнять свои обязанности. При этом Родригес отметил, что его решение об отставке окончательное.

Агентство приводит также выдержки из послания, в котором дипломат объясняет, что остался фактически нищим. "Моя жена продала наряды, подаренные ее бывшим супругом, чтобы выжить. Я выставил на продажу автомобиль, приобретенный после прибытия в посольство. Мой счет заморожен, а итальянские банки закрыли передо мной двери", - пишет бывший посол. Кроме того, он указывает, что хотел бы заниматься воспитанием внуков.