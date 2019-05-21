AFP: президент Индонезии пообещал быть защитником всех граждан страны

ТАСС, 21 мая. Президент Индонезии Джоко Видодо пообещал во вторник быть защитником всех индонезийцев, после того как ранее в тот же день о его победе на выборах объявил избирком страны. Об этом сообщило AFP.

"Мы будем лидерами и защитниками всех индонезийцев", - заявил Джоко Видодо на совместной пресс-конференции вместе со своим напарником на выборах, избранным вице-президентом Мааруфом Амином.

При этом главный соперник Джоко Видодо на выборах, оппозиционный кандидат Прабово Субианто заявил, что он не признает официальные данные о результатах выборов, передает агентство Reuters.

Ранее во вторник председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман объявил, что по итогам состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов избирателей, а его единственный соперник заручился поддержкой 44,5% избирателей. Он также указал, что Субианто имеет право в течение трех дней опротестовать результаты. Если этого не произойдет, то в ближайшую пятницу Видодо будет объявлен избранным президентом на срок 2019-2024 годы, сказал Будиман.