В Польше лидер правящей партии заявил о тысячах российских лоббистских групп в Брюсселе

ВАРШАВА, 21 мая. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что большая часть из 30 тыс. действующих в центральных органах Евросоюза групп влияния связана с Россией. Об этом он заявил в интервью еженедельнику Gazeta Polska, фрагменты которого публикуют во вторник польские СМИ.

Отвечая на вопрос об итогах предстоящих выборов в Европарламент, Качиньский сказал, что российское лобби в Брюсселе очень сильно. "Это влияние покажется еще более значительными, когда мы оценим его масштабы и эффективность с точки зрения политики отдельных государств. Первый и второй "Северный поток" реализуются совместно с Германией. Французскую политику сложно назвать антироссийской", - отметил политик.

"Если оценить это влияние и посмотреть на Брюссель как на в какой-то мере автономный политический центр ЕС, оно [влияние] также очень заметно. Из 30 тыс. различных лоббистских групп, действующих сегодня в штаб-квартире Европейского союза, большая часть имеет либо прямое российское происхождение, либо связана с россиянами", - утверждает Качиньский.

"Я вижу, как в отдельных странах действуют политические формирования, которые, очевидно, связаны с Москвой и получают ее поддержку. Команда госпожи [Марин] Ле Пен является хорошим примером этого. Поэтому самый важный вопрос заключается в том, насколько далеко может зайти корректировка политики таких формирований Кремлем, если они станут весомой силой в ЕС. Одним словом, насколько сильны эти связи и зависимости. У меня нет подробных знаний по этому вопросу, поэтому я не буду продолжать спекулировать", - отметил лидер правящей в Польше партии.

По утверждению Качиньского, "люди Москвы" действуют и в Польше. "Если вы спрашиваете меня, как я оцениваю политические силы, которые пугают людей присутствием в Польше американских войск, то я вижу их именно в этом контексте", - сказал он. Как он считает, люди, критикующие размещение в Польше американской военной базы и называющие ее оккупационной, стоят на стороне РФ.

"Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает огромное повышение уровня нашей безопасности. Это ясный сигнал для России о том, что нарушение нашей границы дорого ей обойдется", - добавил политик. "Для нас это также и выгодное изменение геополитической ситуации. Тот, кто борется против этого, не является польским патриотом. Он либо глуп и наивен, либо реализует интересы России. Другой возможности нет", - утверждает Качиньский.