В акции оппозиции в центре Сухума участвуют около 200 человек

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Акция оппозиции в центре Сухума, требующей перенос выборов президента Абхазии с июля на осень в связи с болезнью одного из кандидатов, продолжается во вторник, сообщил ТАСС представитель МВД республики.

"150-200 человек [участвуют в акции во вторник]", - сказал он.

Акция оппозиции началась в понедельник у здания парламента. После отказа парламента перенести выборы оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и заявила о проведении акций неповиновения по всей Абхазии.

Как передает корреспондент ТАСС, многие из собравшихся на площади перед парламентом находились здесь всю ночь. Сотрудники милиции охраняют общественный порядок. К зданию парламента стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии.

Собравшиеся требуют переноса даты выборов и отставки президента. Представители власти не выходили к участникам митинга.

О ситуации вокруг выборов

Ранее оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента в связи с болезнью основного кандидата на пост главы республики от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. 20 мая в Москве приступила к работе группа генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.