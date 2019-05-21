Экс-командующий Нацгвардией Украины вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров освобожден из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен (примерно $180 тыс.).

"Вышел вчера (20 мая)", - сообщил сотрудник Киевского СИЗО изданию "Украинские новости".

Залог за Аллерова был внесен еще 17 мая вечером, однако выходные он вынужден был провести в следственном изоляторе.

14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных. По данным следствия, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине столицы, разница в цене составила более 81 млн гривен.

По делу Аллерова из СИЗО также отпустили двух подозреваемых - эксперта-оценщика Алису Гринчук под залог 1,5 млн гривен ($56 тыс.) и гендиректора компании "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороду под залог 2 млн гривен ($75 тыс.).