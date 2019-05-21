Полторак останется министром обороны Украины до решения Верховной рады

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Степан Полторак останется в должности министра обороны Украины, пока Верховная рада не примет соответствующее решение о его отставке. Об этом Полторак заявил после визита в администрацию президента, куда его вызвал новоизбранный глава государства Владимир Зеленский, сообщает "Укринформ" .

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"Я буду исполнять свои обязанности, пока Рада не примет решение. Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно - оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил Полторак.

20 мая Полторак написал заявление об увольнении с занимаемой должности. "Господин президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины", - говорится в тексте заявления.

Ранее Зеленский с трибуны Верховной рады в своей первой речи в качестве главы государства призвал уволить с занимаемых должностей главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, а также министра обороны страны Степана Полторака.