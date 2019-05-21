Венесуэла нашла способы обойти санкции США

ТАСС, 21 мая. Правительство Венесуэлы нашло способ обхода санкционных мер, введенных администрацией США в отношении золотых запасов страны, сообщил во вторник на брифинге посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Когда наш президент (Николас Мадуро - прим. ТАСС) объявил, что производство золота в стране восстанавливается, правительство США сразу запретило иметь какие-либо коммерческие отношения с нашими предприятиями, занимающимися его добычей. Мы, конечно, уже нашли пути, чтобы обойти эти санкции, - сказал он. - Так же мы будем действовать и в отношении других мер, которые принимают против нашей страны".

В апреле сообщалось, что власти Венесуэлы продали 9 тонн золота на сумму $400 млн, несмотря на давление, оказываемое США на потенциальных покупателей.

1 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в указе, распространенном пресс-службой Белого дома, Вашингтон намерен помешать правительству Мадуро "расхищать богатства" страны.