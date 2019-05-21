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Европарламент и СМИ разошлись в прогнозах результатов европейских выборов

Главная разница заключается в количестве мандатов, которые может получить Европейская народная партия

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Прогнозы Европарламента (ЕП) и ведущего политического СМИ Брюсселя - европейского издания газеты Politico - о результатах предстоящих европейских выборов разошлись. Соответствующие оценки опубликованы на сайтах ЕП и газеты.

Прогнозы составлены на основе анализа предвыборных опросов в странах Евросоюза. Главная разница заключается в количестве мандатов, которые может получить ведущая политическая сила в Евросоюзе - Европейская народная партия. Она сохранит свое лидерство в ЕП, однако, по прогнозам самого парламента, будет располагать 180 мандатами, а по оценке Politico - 168, что на 48 меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2014 году.

Вторая по численности партия "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", по прогнозам ЕП, получит 149 мест. Politico дает ей 140 (на 40 меньше, чем в 2014 году). Примечательно, что занимающая в настоящее время четвертое место по численности партия "Альянс либералов и демократов в поддержку Европы" увеличит, согласно обоим прогнозам, представительство в ЕП и перейдет на третью строку. По оценке парламента, она получит 76 мандатов, по прогнозу Politico - 105. Сейчас у партии 68 мест.

Что касается фракции "Европейские консерваторы и реформаторы", которая в настоящее время занимает третье место в ЕП, она, как показывают опросы, может опуститься на пятое место с 57 мандатами от Politico и 66 - от ЕП. Четвертое место может занять "Европейский альянс народов и наций" (бывшая партия "Европа наций и свобод"), большинство членов которого представляют французскую партию "Национальное объединение" (бывший "Нацфронт"). По прогнозу Politico, группа может получить 73 мандата, по оценке ЕП - 62. Сейчас она имеет 41 место.

Шестое место могут занять "Зеленые/свободный европейский альянс" с 55 мандатами, седьмое - "Европейские объединенные левые/Северные зеленые левые" с 51 мандатом. Наконец, группа "Пять звезд" (бывшая "Европа свобод и прямой демократии"), которую, как ожидается, усилят представители Партии Brexit, возьмет восьмую строчку с 49 депутатами.

Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая во всех 28 странах Евросоюза, включая Великобританию.

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