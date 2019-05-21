В Государственное бюро расследований Украины поступило заявление на Порошенко

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) получило и зарегистрировало заявление экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, украинского юриста Андрея Портнова в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Заявление получили, зарегистрировали", - сообщает "Общественное телевидение" со ссылкой на ГБР. Содержание заявления в Госбюро не комментируют.

Ранее Портнов заявил, что уже с 20 мая "большая юридическая команда" начнет подавать заявления в Национальное антикоррупционное бюро и ГБР о совершенных Порошенко и его окружением преступлениях. По его словам, если новая власть захочет проявлять активность, то команда Портнова будем рядом. "Если нет, мы будем осуществлять публичное давление, документировать, оформлять все процессуально, обжаловать бездеятельность правоохранительных органов. И все это осуществлять до тех пор, пока общественное и информационное давление не станет настолько сильным, что правоохранительным органам ничего не останется, кроме как начать активные следственные и процессуальные действия", - заявил Портнов изданию "Страна".