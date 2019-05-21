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Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады

Президент Украины "отметил очень низкое доверие граждан" к парламенту
Президент Украины Владимир Зеленский AP Photo/Evgeniy Maloletka
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/Evgeniy Maloletka

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным аргументом для роспуска Верховной рады очень низкое доверие граждан Украины к этому институту.

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Об этом он заявил на встрече во вторник с руководством Рады и лидерами парламентских фракций по вопросу о досрочном прекращении полномочий украинского парламента восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - цитирует заявление Зеленского сайт президента.

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