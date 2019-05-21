Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным аргументом для роспуска Верховной рады очень низкое доверие граждан Украины к этому институту.

На Украине появился новый президент. Кабмин ушел в отставку, а Рада готовится к роспуску

Об этом он заявил на встрече во вторник с руководством Рады и лидерами парламентских фракций по вопросу о досрочном прекращении полномочий украинского парламента восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - цитирует заявление Зеленского сайт президента.