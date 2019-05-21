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Кризис на Украине

Зеленский намерен обсудить с Порошенко освобождение украинцев, отбывающих наказание в РФ

Пресс-служба действующего главы государства сообщила, что в ходе встречи с руководством Рады и лидерами парламентских фракций "поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена"

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с экс-президентом страны Петром Порошенко по вопросу освобождения украинских граждан, отбывающих наказание на территории России.

В ходе встречи во вторник с руководством Рады и лидерами парламентских фракций, сообщает пресс-служба действующего главы государства, "поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена".

"Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", - подчеркнула пресс-служба.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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