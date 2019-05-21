Зеленский намерен обсудить с Порошенко освобождение украинцев, отбывающих наказание в РФ

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с экс-президентом страны Петром Порошенко по вопросу освобождения украинских граждан, отбывающих наказание на территории России.

В ходе встречи во вторник с руководством Рады и лидерами парламентских фракций, сообщает пресс-служба действующего главы государства, "поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена".

"Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", - подчеркнула пресс-служба.