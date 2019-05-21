Саакашвили первым откликнулся на призыв Зеленского к украинцам возвращаться на родину

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться на Украину, которую он считает своей второй родиной, однако украинские суды затягивают с рассмотрением его дел.

"По отношению ко мне была нарушена справедливость, - сказал он в видеообращении, размещенном на YouTube. - Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, - своими родными городами. Меня искусственно лишили гражданства. В суде мои дела не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в наперстки".

Саакашвили подчеркнул, что президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что все украинцы, желающие строить новое государство, могут приехать в страну. "Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет от [Петра] Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь на Украину - вот мой ответ. До встречи в Киеве", - добавил Саакашвили.

Точную дату приезда на Украину он не назвал.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.