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СМИ: группа анархистов облила краской здание парламента Греции

По данным газеты Iefimerida, злоумышленники целились в окна офиса председателя парламента Никоса Вуциса
Описание
© REUTERS/Costas Baltas

АФИНЫ, 21 мая. /ТАСС/. Группа анархистов забросала во вторник бутылками с краской, камнями и дымовыми шашками здание парламента Греции. Об этом сообщила газета Iefimerida.

По данным издания, нападение совершила группа из примерно 15 человек. Они забросали бутылками с красной и черной краской, камнями и дымовыми шашками здание парламента, целясь в окна офиса председателя парламента Никоса Вуциса. После этого нападавшие разбежались.

В последние дни анархисты совершили множество нападений на госорганизации, офисы партий и предвыборные собрания. Большая их часть совершалась, по их заявлениям, в знак солидарности с одним из главарей левацкой террористической группировки "17 ноября" Димитрисом Куфодинасом, который приговорен в 2003 году к 11 пожизненным срокам. Власти отказали Куфодинасу в очередном отпуске домой из тюрьмы, после чего 2 мая он начал голодовку.

Позднее анархистская группировка "Рубикон" взяла на себя ответственность за нападение на здание парламента Греции. Об этом сообщил местный информационный портал "Нююсит".

По его данным, "Рубикон" в своем воззвании, размещенном на анархистском сайте, название которого не указывается, заявила, что нападение совершено из-за отказа властей предоставить очередной отпуск Куфодинасу.

Сообщается, что полицейским удалось задержать одного из нападавших на парламент.

Вуцис назвал случившееся неприемлемым и недемократическим актом. "Такого типа действия против парламента являются недемократическими и не дают ничего в социальной борьбе, которая должна вестись по-другому. Особенно в предвыборный период такие действия обостряют политическую атмосферу, независимо от предлогов или аргументов, которые их сопровождают", - подчеркнул председатель парламента.

Члены левацкой организации "Рубикон", появившейся в 2009 году на волне экономического кризиса, осуществили за 10 лет около сотни нападений на различные организации, министерства, посольства и представительства иностранных компаний и организаций. В частности, 15 мая анархисты совершили нападение на резиденцию посла США в Греции Джеффри Пайетта в Афинах, 16 мая устроили погром в офисе главной оппозиционной партии "Новая демократия" в афинском районе Ано Глифада. Полиция также связывает с делом Куфодинаса поджог 14 мая неизвестными лицами машины журналистки CNN Greece Мины Карамитру, которая занимается репортажами на криминальные темы, а также нападения на отделения полиции и офис левоцентристского партийного объединения "Движение перемен" (КИНАЛ).

Об организации

Организация "17 ноября" - греческая радикальная группировка, образованная в 1975 году и выступавшая против военного присутствия США в Греции, Турции и на Кипре, а также членства Греции в ЕС и НАТО. В период с 1975 года по 2000 год члены организации совершили 103 нападения на американских, британских, турецких и греческих граждан, в результате которых были убиты 23 грека и иностранца, в их числе резидент ЦРУ в Афинах Ричард Уэлш в 1975 году.

Греческие власти при содействии американских спецслужб сумели обезвредить группировку после того, как в 2002 году бомба случайно взорвалась в руках одного из ее боевиков - Савваса Ксироса. Суд постановил, что на 15 членах "17 ноября", совершавшей в течение почти 30 лет убийства, теракты, ограбления банков и военных объектов, лежит ответственность за более чем 2,5 тыс. преступлений.

В новость были внесены изменения (16:36 мск) - добавлены подробности по тексту.

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