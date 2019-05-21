Министры от Австрийской партии свободы уходят в отставку за исключением главы МИД

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Все министры коалиционного правительства Австрии от Австрийской партии свободы заявили о своей отставке. В кабинете министров их заменят эксперты. На переходный период продолжит выполнять свои полномочия министр иностранных дел Карин Кнайсль. Об этом рассказал во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с канцлером Себастьяном Курцем на фоне правительственного кризиса из-за отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

"Вчера вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе попросил меня в письменном виде об отставке со своих постов вице-канцлера и министра по делам государственной службы и спорта. Сегодня канцлер Курц попросил меня отправить в отставку министра внутренних дел. Кроме того, канцлер проинформировал меня, что в связи с этим министры от Австрийской партии свободы и государственный секретарь просят об освобождении с постов. Министр иностранных дел объявила о готовности продолжить работу на время переходного периода. Я собираюсь удовлетворить все эти прошения", - сказал президент на пресс-конфренции в Вене.

По его словам, он поручил канцлеру предложить ему новых министров на освободившиеся посты, чтобы он мог их уполномочить исполнять обязанности. "На время переходного периода до осени и для восстановления доверия нужно, чтобы эти должности министров заняли только заслуженные эксперты", - подчеркнул Ван дер Беллен.

Австрия готовится к досрочным выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента) в сентябре 2019 года. Причиной для их проведения стал скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил, что в связи с этими кадрами не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью.

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