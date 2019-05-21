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Украина досрочно вступает в парламентскую избирательную кампанию

Внеочередные выборы в Верховную раду могут состояться 21 или 28 июля
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© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Украина, не успев опомниться от президентских выборов, вступает в новую, парламентскую избирательную кампанию. Она, по сути, уже стартовала после заявления президента страны Владимира Зеленского, которое он сделал 20 мая во время вступления в должность, о намерении распустить Верховную раду и назначить внеочередные выборы депутатов. При этом президент упомянул важность принятия депутатами нового избирательного законодательства.

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Согласно Конституции Украины, избирательная кампания начинается на следующий день после публикации указа главы государства и продолжается 60 дней. Во вторник президент провел по этому вопросу консультации в Раде, на которых почти все главы фракций согласились с роспуском парламента и внеочередными выборами.

"Президент указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля", - сообщила журналистам первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко после консультаций с Зеленским. В свою очередь советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан в качестве наиболее вероятной даты назвал 21 июля.

Таким образом, дата планировавшихся ранее на 27 октября парламентских выборов переносится почти на три месяца.

Легитимность роспуска Рады

После заявления Зеленского о роспуске Рады ряд политиков назвали такое решение противоречащим законодательству.

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"Такая позиция была озвучена и сегодня на встрече президента с представителями депутатских фракций и руководства Рады", - сообщила после консультаций лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. При этом сама она назвала данное решение абсолютно законным. "Все правовые решения для этого у нового президента есть", - уверена Тимошенко. "Не надо передергивать, что это политическое решение. Роспуск является легитимным решением, никаких сомнений нет", - подчеркнула она.

Сам Зеленский главным аргументом в пользу роспуска Рады считает низкое доверие украинцев к парламенту нынешнего созыва. "Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины", - заявил он на встрече в Раде. В то же время юридическим основанием для роспуска является отсутствие с 2016 года коалиции в парламенте, подчеркнул он.

Как пояснил в свою очередь Богдан, основание для роспуска парламента сформулировано в пункте 1 статьи 90 Конституции Украины, согласно которому у президента есть право досрочно прекратить полномочия парламента, если депутаты не формируют коалицию в течение одного месяца.

Избирательное законодательство

Объявляя в своей инаугурационной речи о роспуске Верховной рады, Зеленский упомянул о необходимости изменить избирательное законодательство. Этот вопрос президент поднял и на сегодняшних консультациях в Раде. Он предложил отменить мажоритарную составляющую выборов парламента и снизить проходной барьер до 3% с нынешних 5%.

Сделать это депутаты смогут на внеочередном заседании Рады, которое должно состояться в течение трех дней после того, как с соответствующим обращением в парламент обратится глава государства, заявил глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк. "Если президент обратится в Верховную раду, а сегодня мяч на его стороне, то председатель Рады должен в трехдневный срок собрать внеочередное заседание. Поэтому у нас есть день, два или три, чтобы приехать в столицу Украины и изменить то, что нужно было изменить, по большому счету, пять лет назад", - сказал депутат.

В свою очередь Андрей Богдан считает, что внеочередное пленарное заседание Рады может состояться уже в среду. По его словам, предстоит внести изменения в закон "О выборах народных депутатов", откуда будет изъята норма об избрании половины состава Рады по мажоритарной системе. В настоящее время на Украине действует смешанная избирательная система, при которой 50% депутатов Рады избирается по мажоритарной системе, а еще 50% - по пропорциональной (по партийным спискам).

Часть депутатов активно поддержала предлагаемые изменения. В частности, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что "старая избирательная система - это сохранение и старой политической системы, это вопрос коррупции в мажоритарных округах".

Теги
УкраинаТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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