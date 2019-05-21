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ЕС предложил Венесуэле проводить не парламентские, а президентские выборы

Официальный представитель внешенполитической службы ЕС Майя Косьянчич отмтеила, что это поможет справиться с кризисом в стране

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Проведение внеочередных парламентских выборов не поможет разрешить кризис в Венесуэле, стране необходимы президентские выборы. Такое мнение высказала во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешенполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

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"Внеочередные выборы, как и любое другое решение, которое подорвет демократию и верховенство закона, только затруднит мирное урегулирование кризиса в Венесуэле", - заявила она.

"ЕС неоднократно заявлял о поддержке работы нынешнего состава Национального собрания, которое мы считаем единственным демократическим и законно избранным институтом, - подчеркнула Косьянчич. - Мы не считаем, что решение кризиса может быть достигнуто роспуском Национального собрания. Его можно достичь проведением честных и свободных президентских выборов, проведения которых мы будем продолжать добиваться".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к оппозиции, контролирующей Национальную ассамблею, с предложением провести досрочные выборы в законодательный орган для урегулирования политического кризиса в стране, предложив "помериться силами путем выборов". По словам президента, проведение выборов будет "демократическим, мирным, конституционным путем решения" сложной политической ситуации в стране.

В феврале Мадуро уже выступал с инициативой провести досрочные выборы в парламент. Тогда он заявил, что предложение находится на рассмотрении Конституционной ассамблеи, которая была созвана по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. Очередные выборы в парламент Венесуэлы должны пройти в 2020 году.

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Мадуро, НиколасВенесуэла
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