Слушания по запросу о заочном аресте Ассанжа пройдут 3 июня

СТОКГОЛЬМ, 21 мая. /ТАСС/. Окружной суд Упсалы проведет слушания по запросу прокуратуры о заочном задержании основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 3 июня. Как сообщила во вторник судебная инстанция, заседание начнется в 11:00 мск.

США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. Что известно о деле основателя WikiLeaks

При определении даты слушания окружной суд принял во внимание то, "что стороне защиты должна быть предоставлена возможность проконсультироваться со своим клиентом", отмечено в пресс-релизе.

Шведская прокуратура направила в понедельник запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если окружной суд решит арестовать его, она приступит к процедуре выдачи европейского ордера на арест, в котором содержится просьба об экстрадиции в Швецию.

Согласно информации, предоставленной британскими властями шведской прокуратуре, Джулиан Ассанж отбудет в заключении 25 недель за преступление в Великобритании, после чего он может быть досрочно освобожден. Австралиец также может быть экстрадирован в Соединенные Штаты.

"В ситуации конкуренции между шведским европейским ордером на арест и американским запросом об экстрадиции власти Великобритании принимают решение о порядке очередности. Исход этого процесса не может быть предсказан", - пояснила Перссон.