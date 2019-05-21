Оппозиция в Абхазии назвала вынужденной бессрочную акцию неповиновения

СУХУМ, 21 мая. /ТАСС/. Абхазская оппозиция во вторник заявила, что бессрочная акция с требованием переноса президентских выборов является вынужденной мерой, цель которой - защита местных граждан от произвола власти.

"20 мая 2019 года общенациональное движение по защите государственности Абхазии объявило о начале бессрочной акции общегражданского неповиновения и чрезвычайного положения на всей территории республики. Это вынужденная мера ответственных и здравомыслящих представителей народа, цель которой - защитить граждан Абхазии от произвола действующей власти", - говорится в заявлении организации.

В нем отмечается, что решение о временном закрытии автодорог в регионах Абхазии было принято "во избежание попыток использования невинных граждан для создания очередного "живого щита", защиты их жизни, здоровья и реализации их прав".

О ситуации в Абхазии

Ранее оппозиция потребовала переноса с 21 июля на осень выборов президента в связи с болезнью основного кандидата на пост главы республики от оппозиционного блока Аслана Бжании. Из-за резкого ухудшения здоровья он в апреле был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен.

Парламент Абхазии 20 мая отказался переносить дату выборов на 23 ноября. В ответ на решение оппозиция объявила о проведении бессрочной акции протеста в Сухуме и начале акций неповиновения по всей Абхазии, были перекрыты два участка дорог на республиканской трассе.

По последним данным, на площади перед парламентом Абхазии во второй день акции оппозиции собрались около 300 человек, собравшиеся требуют переноса выборов и отставки президента. Представители власти не выходили к участникам митинга. Сотрудники милиции охраняют общественный порядок, к зданию парламента стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии.

Президент республики Рауль Хаджимба обвинил оппозицию в попытках захватить власть. Он призвал граждан Абхазии не поддаваться на провокации.