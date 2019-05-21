{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: Ирак направит делегации в Иран и США для снижения напряженности между этими странами

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди считает, что позиция Багдада по сценариям урегулирования кризиса "очень близка к европейской"

ТАСС, 21 мая. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил во вторник, что его страна намерена направить делегации в Иран и США для того, чтобы снизить возникшую между этими двумя государствами напряженность. Слова премьера приводит телеканал Al Sumaria.

"Мы направим делегации в Тегеран и Вашингтон, чтобы положить конец напряженности между ними, - сказал Махди. - Американские и иранские официальные лица заверили нас, что не хотят войны". Он указал, что Ирак уже выступает в качестве посредника между Вашингтоном и Тегераном в попытках разрешить кризис между сторонами.

Премьер добавил, что позиция Багдада по сценариям урегулирования кризиса "очень близка к европейской". Страны Европы призывают Вашингтон и Тегеран к сдержанности и дипломатическому разрешению существующих разногласий.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США, куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. В Вашингтоне подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов".

во вторник постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал генсека организации Антониу Гутерриша применить статью 8 резолюции СБ ООН 598 (1987 года), принятой для прекращения ирано-иракской войны. Статья касается реализации "мер по укреплению безопасности и стабильности в регионе" путем выстраивания широкого международного диалога.

Теги
СШАИранИракГутерриш, АнтониуБолтон, ДжонМахди, Адель Абдель
Грузия планирует полностью заменить советское вооружение на оружие НАТО
Как заявил глава Минобороны страны Леван Изория, стратегия Тбилиси подразумевает покупку систем воздушной обороны, артиллерии, контрмобильности и разведки
Читать полностью