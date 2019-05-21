СМИ: в Латвии экс-чиновник оштрафован за издание газеты на русском языке

РИГА, 21 мая. /ТАСС/. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии оштрафовало бывшего исполнительного директора думы приморского города Лиепаи Эдгарса Ратса за издание муниципальной газеты на русском языке. Сумма штрафа составила €70, сообщает во вторник агентство LETA со ссылкой на антикоррупционное ведомство.

Нарушение было совершено в 2017 году. Ратс, который тогда занимал должность исполнительного директора Лиепайской думы, согласовал оплату расходов на издание информационной газеты самоуправления Katram Liepajniekam на русском языке. Таким образом, как отмечает БПБК, он "нарушил закон о языке и закон о предотвращении разбазаривания финансовых средств публичного лица".

Ратс уже оплатил наложенный антикоррупционным бюро штраф. При этом исполнительным директором Лиепайской думы он не работает уже два года.

Ранее за аналогичное нарушение БПБК штрафовало руководство и депутатов самоуправлений расположенного на востоке страны региона Латгалия - Даугавпилсской, Резекненской, Ливанской и Лудзенской краевых дум. Самоуправления этих краев в разные годы также издавали муниципальные газеты на русском языке. Согласно местному законодательству, информация, которая предусмотрена для информирования общества, предоставляется муниципальными учреждениями только на государственном языке. Самоуправления имеют право предоставлять информацию на иностранном языке, в том числе русском, но только после соответствующего запроса со стороны местных жителей.

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, из которых около 40% - русскоязычные. В столице русскоязычное население достигает порядка 45%, а в крупнейших городах на востоке республики - Даугавпилсе и Резекне - около 80% и более 50% соответственно. При этом единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным.