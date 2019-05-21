Правительство Польши решило создать госкомиссию по борьбе с педофилией

ВАРШАВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Польши решило создать государственную комиссию по расследованию случаев педофилии. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

По его словам, "комиссия охватит абсолютно всех, не исключая церковь", а также сферы искусства, науки и образования. Как заверил Моравецкий, речь не идет о "развешивании каких-либо ярлыков". "Просто это явление, к сожалению, имеет место в разных кругах, и нужно от него решительно избавиться", - добавил он.

К работе в комиссии приглашаются общественники и политики.

Ранее большой общественный резонанс в Польше вызвала демонстрация фильма о педофилии в польской католической церкви под названием "Только не говори никому". Эта картина основана на воспоминаниях людей, ставших жертвами священников-педофилов, на их беседах с психологами и юристами. Комментируя фильм, вице-премьер Польши Ярослав Говин отметил, что польский католический костел не справился с проблемой педофилии.

Тему педофилии в церкви быстро подхватили политики, которые на фоне текущей избирательной кампании перед выборами в Европейский парламент начали предлагать новые законодательные инициативы. Правящая в Польше партия "Закон и справедливость", в частности, приняла решение об увеличении до 30 лет срока тюремного заключения для виновных в подобных преступлениях.