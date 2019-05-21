Верховный суд Грузии оставил в силе обвинительный приговор Саакашвили

ТБИЛИСИ, 21 мая. /ТАСС/. Верховный суд Грузии оставил в силе приговор экс-президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Грузии.

Гиргвлиани был найден мертвым 28 января 2006 года на кладбище в пригороде Тбилиси через несколько часов после ссоры с чиновниками МВД в одном из тбилисских баров. После смены власти в Грузии в 2012 году Саакашвили обвинили в том, что он еще до вынесения приговора суда чиновникам, обвиняемых в убийстве Гиргвлиани, обещал их помиловать, что и сделал в 2008 году. Первый заочный приговор Саакашвили по данному делу вынесли в 2018 году, приговорив его к трем годам тюрьмы.

"По решению Верховного суда Грузии от 21 мая 2019 года кассационная жалоба бывшего президента Грузии Михаила Саакшвили и его адвоката, касающегося решения Тбилисского апелляционного суда от 18 июля 2018 года, согласно которому по делу Александра (Сандро) Гиргвлиани Саакашвили был признан виновным по части 2 статьи 332 ("Злоупотребление служебными полномочиями") Уголовного кодекса Грузии и был приговорен к трем годам тюрьмы, не удовлетворена", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Это не первый приговор Саакашвили в Грузии. Так, в июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий, затем проживал в США и на Украине. В феврале 2018 года Саакашвили выслали из Украины в Польшу, затем он приехал в Нидерланды. Там политик получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе.