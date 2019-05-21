СМИ: глава Винницкой области написал заявление об отставке

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий подал в отставку. Об этом сообщил во вторник местный бизнес-портал Vinbazar.

"Председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий написал заявление о сложении полномочий. В департаменте информационной деятельности Винницкой облгосадминистрации редакции подтвердили эту информацию", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, Коровий написал заявление сразу после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. В настоящее время он продолжает выполнять обязанности главы области "до последующих распоряжений главы государства".

Коровий возглавил Винницкую область в 2015 году, до этого он работал заместителем мэра Винницы.

Зеленский ранее сообщил о намерении провести конкурс на замещение должностей губернаторов областей страны, для этого он обратился за помощью в подборе кандидатур к международным кадровым агентствам.