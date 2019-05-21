Доступ к зданию администрации президента Украины открыт

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил всех желающих посетить территорию возле здания администрации главы государства, куда теперь открыт доступ для всех желающих.

"Кто еще не был у администрации президента - приходите! Границы сняты, ворота открыты", - написал он в Twitter во вторник.

В минувший понедельник, 20 мая, Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной раде пешком проследовал со своими сторонниками от Мариинского дворца до своей резиденции. По его распоряжению охрана администрации пропускала на площадь перед зданием всех желающих.

Ранее 21 мая сообщалось, что площадь перед администрацией президента Украины открыта для граждан, усиленные меры по охране здания более не принимаются.

Здание на Банковой улице, д. 11 в Киеве является памятником архитектуры. Оно было построено в 1936-1939 годах по проекту харьковского архитектора Сергея Григорьева для штаба Киевского особого военного округа. Здание считается одним из лучших творений Григорьева.

После Великой Отечественной войны в здании размещался Центральный комитет Компартии Украины. Именно здесь работали первые секретари ЦК КПУ Никита Хрущев, Леонид Мельников, Алексей Кириченко, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий.