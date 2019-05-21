Лидер боснийских сербов рассчитывает на встречу с Путиным на полях ПМЭФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил во вторник председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) Неделько Чубрилович.

"Мы надеемся, что во время экономического форума в Санкт-Петербурге господин Додик встретится с президентом РФ господином Путиным и передаст ему актуальную информацию по состоянию в Боснии и Герцеговине", - сказал Чубрилович на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Он добавил, что сербский народ Боснии и Герцеговины особенно благодарен России "за позицию в отношении сербского населения". Чубрилович также пригласил российскую делегацию посетить с визитом Республику Сербскую. "Пользуясь случаем, хотел бы вам направить приглашение для делегации РФ, состав которой вы могли бы сами определить. Чтобы эта делегации посетила Республику Сербскую, и мы проработали конкретные предложения по устранению и решению [ряда] вопросов. Будем рады встретить эту делегацию", - сказал он.

Матвиенко поблагодарила своего коллегу за приглашение. "Мы с удовольствием им воспользуемся. Согласуем возможные, приемлемые сроки", - сказала она.

ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет 6-8 июня.