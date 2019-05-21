В ООН заявили, что Ливия стоит на пороге гражданской войны

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе заявил, что страна стоит на пороге гражданской войны.

"Ливия стоит на грани скатывания к гражданской войне, - отметил он во вторник на заседании Совбеза ООН. - Понадобятся годы, чтобы восполнить уже нанесенный урон".

"Последствия и риски конфликта уже ужасающе ясны, особенно для самих ливийцев: более 460 погибших, 29 из них - мирные граждане", - добавил Саламе.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА. Все это время на окраинах столицы не прекращаются позиционные бои, а противоборствующие стороны применяют в них боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию.