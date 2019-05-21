В Amnesty International считают, что правительство Болсонару угрожает правам человека

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Бразильское отделение правозащитной организации Amnesty International распространило во вторник текст открытого обращения, в котором политика новых властей республики характеризуется как угроза жизни и свободе ее граждан. Активисты планируют передать документ президенту Жаиру Болсонару.

"Правительство Болсонару осуществляет шаги, угрожающие праву на жизнь, здоровье и свободу... граждан Бразилии, которые хотят жить достойно и не испытывать страха" - говорится в письме исполнительного директора местного представительства правозащитной структуры Журемы Вернек.

В Amnesty International обеспокоены инициативами новой власти по либерализации оружейного законодательства, что, по их мнению, может увеличить число преступлений, совершенных с применением насилия. Кроме того, активисты встревожены изменением государственной политики в области общественной безопасности, которая оправдывает применение правоохранителями летальной силы. В то же время правозащитники называют неэффективным новый подход к борьбе с наркопреступлениями.

Как указывается в письме, политика нового правительства носит дискриминационный характер по отношению к коренному населению и потомкам жертв рабовладельческого строя. Тенденции к усилению контроля за деятельностью неправительственных организаций (НПО) в документе называются "неоправданными", а государственная риторика - "антиправозащитной".

В 2017 году Amnesty International назвал Бразилию одной из самых опасных стран американского континента для ведения правозащитной деятельности. Особую обеспокоенность организации вызывала безопасность активистов природоохранной сферы, а также тех, кто защищает земельные права граждан.